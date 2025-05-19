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Dünya

Şam'da ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı

Suriye'nin başkenti Şam'da hacı adaylarının ilk kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Ethem Emre Özcan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Şam'da ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı

Damascus

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin tüm illerinden hacı adayları, ilk kez 14 yıl sonra Şam üzerinden kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Şam'dan ve yurt dışından 2 Haziran'a kadar 22 bin 500 Suriyeli hacı adayının Türkiye ve Özbekistan uçakları vasıtasıyla kutsal topraklara ulaşacağını belirtti.

Baas rejimi yıkılmadan önce Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Türkiye üzerinden kutsal topraklara yolculuk ediyordu.

Suriye Havacılık Heyeti Genel İlişkiler Sorumlusu Alaa Sallal, AA muhabirine, Cidde kentine hareket eden ilk kafilede 247 hacı adayının yer aldığını söyledi.

Sallal, hacı adaylarının rahat şekilde yolculuk etmeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını aktardı.

Eşiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen 66 yaşındaki Fehmiye Hasan er-Ruz, "Bugün en büyük mutluluğu yaşıyoruz. Tarifsiz bir sevinç içindeyiz." dedi.

14 yıldır bu günü beklediklerini dile getiren Ruz, "Tüm Müslümanlar için dua edeceğim. Çocuklarım için ayrı dua edeceğim. Suriye ve Gazze için dua edeceğim. Allah Gazzelileri muzaffer eylesin. İnşallah biz nasıl kazandıysak onlar da kazanacak." diye konuştu.

Rakka ilinden tekerlekli sandalyesiyle gelen Hassan Ali Cuma ise şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen tüm zorlukları göze alarak hac ibadetini yerine getirmek istediğini vurguladı.

53 yaşındaki Cuma, "Geçen yıl yaşım tutmadığı için kabul edilmemiştik. Bu yıl çok şükür dileğimiz kabul oldu. Burada herkes elinden geleni yaparak bize kolaylık sağlıyor. Peygamber Efendimizi ziyaret edeceğimiz için çok mutluyuz. Sevdiklerimize, yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza dua edeceğiz. Suriye için dualar edeceğiz, inşallah hepsi kabul olur." ifadelerini kullandı.

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