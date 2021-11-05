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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.

Berk Özkan, Kaan Bozdoğan   | 05.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

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