Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.