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Dünya, Koronavirüs

Yurt dışında 222 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Yurt dışında 222 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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