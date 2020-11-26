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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta uzatıldı

Yunanistan'da 30 Kasım'da sona ermesi öngörülen genel karantina ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı 7 Aralık'a uzatılacak.

Tevfik Durul   | 26.11.2020
Yunanistan'da Kovid-19 karantinası bir hafta uzatıldı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina uygulamasının bir hafta uzatılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki durum ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 30 Kasım'a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 7 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatılacağını söyleyen Petsas, bu kararın salgın yoğunluğunun sürmesi nedeniyle alındığını dile getirdi.

Petsas, özellikle Selanik, Serez, Larissa, Akarnania, Midilli ve Ahaya'da enfeksiyon oranının endişe verici olduğunun altını çizerek, vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasına rağmen önlemleri gevşetmek için henüz erken olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ülkede vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 7 Kasım'dan itibaren karantinaya gidilmiş ve 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Kovid-19 hastalarının sayısı 597'ye yükselmişti.

Ülkede dün 2 bin 152 yeni vakanın kaydedildiği, 87 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 97 bin 288 vaka, 1902 ölüm kaydedildi.

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