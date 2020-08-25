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Dünya, Koronavirüs

DSÖ, Kovid-19'da plazma tedavisi konusunda ihtiyatlı davranılması çağrısında bulundu

DSÖ, Kovid-19'u atlatan kişilerden alınan plazma tedavisi konusunda ihtiyatlı davranılmasını istedi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 25.08.2020
DSÖ, Kovid-19'da plazma tedavisi konusunda ihtiyatlı davranılması çağrısında bulundu Fotoğraf: Marco Bello /AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) görevli bilim insanı doktor Soumya Swaminathan, düzenlediği basın toplantısında, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin plazma tedavisinin "acil kullanımına" onay vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Swaminathan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede plazma tedavisinin neticelerinin kesinleşmiş olmadığına işaret ederek, tedavi için "Şu anda hala çok düşük kalitede kanıt sunuyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün plazma tedavisini hala deneysel kabul ettiğini dile getiren Swaminathan, "Elbette ülkeler, faydaları risklerinden fazla olduğunu hissettiklerinde acil durum listesi yapabilirler ancak bu genellikle daha kesin kanıt beklediğinizde yapılır." diye konuştu.

"Teori ve kanıtlanmış fayda arasında büyük bir uçurum var"

Oxford Üniversitesinden Martin Landray de plazma tedavisinin "büyük ümit" vadettiğini ancak halihazırda işe yaradığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Landray, "Teori ve kanıtlanmış fayda arasında büyük bir uçurum var." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de plazma tedavisi konusunda çalışma yürüten ekipte yer alan Landray, bu konuda bir yanıt alınabilmesi için birkaç bin hastanın katılımıyla araştırma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, bağışıklık sisteminin Kovid-19'a nasıl tepki verdiğine ilişkin hala hatırı sayılır derecede belirsizliğin mevcut olduğunu, bu durumun potansiyel plazma tedavisini zorlaştırdığını kaydetti.

Griffin, "Öyle görünüyor ki hidroksiklorokinden ders çıkarılmamış." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) plazma tedavisiyle ilgili kararını dönüm noktası olarak nitelendirmişti. FDA, aylar sonra geri çekmeden önce hidroksiklorokinin acil kullanımına da onay vermişti.

DSÖ, Kovid-19'a yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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