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Spor, Koronavirüs

Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgını, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

Halil İbrahim Avşar   | 25.08.2020
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son iki günde futbol, basketbol ve atletizm branşlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Futbolda son olarak bugün Göztepe Kulübü, kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçeli bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Üç milli atletin testi pozitif 

Üç milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personeli, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Atletler ve federasyon personelinin hastalık semptomları göstermediği, bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Usain Bolt'un testi pozitif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, uluslararası spor camiasında da görülmeye devam ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.

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