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Spor, Futbol

Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

Hilmi Sever   | 25.08.2020
Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. 

TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi. 

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:

Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.

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