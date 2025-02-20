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Dünya

Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

Ayhan Mehmet  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Selanik

Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Burada çeşitli konuşmalar yapan çiftçiler, daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri alarak otele giden yolları kapatması üzerine gösteri sona erdi.

Eyleme, arıcılar ve besiciler de destek verdi.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

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