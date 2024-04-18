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Dünya

Yaptırımlara rağmen Almanya'nın İran'a ihracatı arttı

Batı'nın İran'a karşı sıkılaştırılan yaptırımlarına rağmen Almanya'nın bu ülkeye ihracatı ocak-şubat döneminde yüzde 22,1 arttı.

Bahattin Gönültaş  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Yaptırımlara rağmen Almanya'nın İran'a ihracatı arttı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), İran ile dış ticarete ilişkin ocak-şubat dönemi rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın İran'a ihracatı ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 241 milyon avroya yükseldi.

Bu ülkeden ithalat ise yüzde 13,1 düşüşle 41,2 milyon avroya geriledi.

Yılın başında Almanya'dan İran'a ağırlıklı olarak makinelerin yanı sıra ilaç ve kimyasal ürünler ihraç edildi.

Aynı dönemde İran'dan Antep fıstığı ve halılar gibi tekstil ürünleri de dahil olmak üzere ağırlıklı olarak gıda maddeleri ithal edildi.

İhracat açısından İran, yılın ilk iki ayında Almanya'nın önemli ticaret ortakları arasında Kolombiya'nın ardından ve Kuzey Makedonya'nın önünde 64. sırada yer aldı. İran ithalatta ise 91. sırada yer buldu.

Avrupa Birliğinde İran ile dış ticaret konusunda ciddi kısıtlamalar bulunurken, Almanya'nın bu ülkeye ihracatını artırması dikkati çekti.

İran'a karşı AB yaptırımları, en son Temmuz 2023'te, Tahran'ın, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'ya desteği nedeniyle sıkılaştırılmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısının ardından ABD ve AB, Tahran'a daha fazla yaptırıma işaret ederken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün bu ülkeye yönelik ilave yaptırımları görüşmesi bekleniyor.

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