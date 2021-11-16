Dolar
10.32
Euro
11.67
Altın
1,850.46
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,685.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de birçok kamusal alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan maske zorunluluğunu 22 Kasım itibarıyla kaldıracak.

Dildar Baykan Atalay   | 16.11.2021
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Washington DC

Kovid-19 salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Benzer haberler

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı