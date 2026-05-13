İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyup serbest bıraktığı ABD'li aktivist Libya'daki Sumud Kara Konvoyu'na katıldı

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden Sumud aktivistleri, Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde Gazze'ye doğru yola çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD'li aktivist Dean, Zaviye'de konvoyun hazırlandığı kamp alanında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Dean, 2025'te Tunus üzerinden başlayan kara konvoyuna ve son düzenlenen Küresel Sumud Filosu'na katıldığını söyledi.

"Yunanistan sularında müdahaleye uğrayan filoya da katıldım. Serbest bırakıldıktan sonra buraya geldim." diyen Dean, Sumud Kara Konvoyu'nun medya ve iletişim çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

"ABD'deki propaganda makinesi çok güçlü, hayatımız boyunca İsrail hakkındaki yalanları dinledik"

Sumud Kara Konvoyu'nun haber takibinin yapılmasına yardımcı olduğunu dile getiren Dean, şunları kaydetti:

"Birçok ABD'li gibi ben de Filistin'deki gerçekleri Ekim 2023'te öğrendim. ABD'deki propaganda makinesi çok güçlü. Tüm hayatımız boyunca İsrail hakkındaki yalanları dinledik. Bu yüzden gerçeği öğrendiğimde, Gazze'de yaşanan soykırımı gördüğümde, buraya gelip bir şekilde yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini hissettim."

Dean, uluslararası hukuku incelediğini ve Gazze'ye uygulanan ablukanın tamamen yasa dışı olduğunu öğrendiğini aktardı.

Gazze'deki soykırımın kendisi için dünyanın öbür ucunda yapılıyor olmasının bir önemi olmadığını dile getiren Dean, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla, bir şeyler yapabilecek herkesin buraya gelip bir şeyler yapması, Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak için doğrudan harekete geçmesi ahlaki bir yükümlülüktür. Bu, Filistin halkının neredeyse 80 yıldır katlandığı bir şey, ancak Gazze ile, Filistin ile bitmeyecek.

Etnik temizlik, dünya çapında bir sistemdir. Bu emperyalizmdir. Eğer şu anda Gazze'de bunu durdurmak için sahip olduğumuz her şeyle savaşmazsak, Filistin'de gördüğümüz şiddet düzeyi tüm dünyada görülecek. Hepimiz buradayız, hepimiz bir aradayız."

"ABD halkı uyanıyor, harekete geçmeye başlıyorlar"

Dean, denizde ya da karada protestolar, boykotlar ve farkındalık çalışmalarıyla kamuoyunu bilinçlendirmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Gazze halkının bilmesini istiyorum ki, dünyanın dört bir yanında şu anda onların özgürlükleri için savaşan binlerce insan var." dedi.

Ekim 2023 öncesinde kimsenin gerçeği bilmediğini söyleyen Dean, şöyle konuştu:

“Şimdi tanıştığım insanlar Netanyahu'nun bir günlük (ABD) ziyaretini protesto etmek için Kaliforniya'dan New York'a veya Washington DC'ye gitmeye hazır, ülkenin diğer ucuna kadar gidip Beyaz Saray önünde protesto etmek istiyorlar. İnsanlar boykot etmeyi öğreniyor, öğretiyor, düzenli olarak büyük yürüyüşler gerçekleştiriliyor.”

Uluslararası medyanın Gazze için yapılan çalışmalar ve yürüyüşlere sansür uyguladığını vurgulayan Dean, şu ifadeleri kullandı:

"Medya baskısı altındayız, çok fazla sansür uygulanıyor, bu yüzden insanlar hareketin ve mücadelenin ne kadar büyük olduğunu anlamıyorlar ve bizim görevimiz de bu konuda konuşmaya devam etmek, Filistin hakkında konuşmayı asla bırakmamak. Ancak ABD halkı uyanıyor, harekete geçmeye başlıyorlar ve inşallah yakında kapımızda bir devrim olacak."

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmasının ardından Atina'ya gittiğini ardından Kahire'ye sonra da Libya'ya geldiğini anlatan Dean, şunları söyledi:

"Kahire'de durduruldum, sorgulandım, havaalanındaki yetkililer pasaportumu aldılar, kim olduğumu, nereye gittiğimi bilmek istediler ve bana çok açık bir şekilde 'Hiç İsrail'e gittiniz mi?' diye sordular. Cevap vermedim ama kesinlikle bizi izliyorlar ve neler olup bittiğini biliyorlar. Umarım Mısır hükümeti biraz taviz verir çünkü tarihin doğru tarafında yer almak zorundalar."

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.