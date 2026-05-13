TİHEK spor merkezindeki "karma kullanım" düzenlemesini ayrımcılık saydı TİHEK, Üsküdar Belediyesi Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki spor merkezinde daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı belirlenen kullanım günlerinin "kadınlar" ve "karma kullanım" şeklinde yeniden düzenlenmesini "çoklu ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kararına göre, bir vatandaş, spor merkezinde daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı belirlenen kullanım günlerinin, "kadınlar" ve "karma kullanım" şeklinde yeniden düzenlendiğini, erkeklere özel gün ayrılmadığını belirterek kuruma başvurdu.

Başvuru üzerine başlatılan inceleme kapsamında belediyeden görüş istendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından kuruma gönderilen görüşte, seansların "kadın-erkek-karma" kullanım şekline dönüştürüldüğü, salı, perşembe ve cumartesi günleri spor merkezinin karma şekilde hizmet verildiği bildirildi.

Görüşte, yeni uygulama ile aileleri ve yakınlarıyla spor yapmak isteyen vatandaşların da spor salonundan yararlanmasına imkan tanındığı aktarılarak, vatandaşlardan gelen talepler ve aile odaklı hizmet anlayışı ile yapılan uygulamanın meşru amaç taşıdığı, nesnel, haklı ve orantılı bir uygulama olduğu ifade edildi.

TİHEK'in incelemesinde, Vakıfbank Spor Sarayı'nın pazartesi günü kapalı olduğu, salı-perşembe ve cumartesi günleri karma kullanıma, çarşamba-cuma ve pazar günleri ise kadınların kullanımına açık olduğu tespit edildi.

Uygulamayla, cinsiyet ile din ve inanç temellerinde çoklu ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, Üsküdar Belediyesine 150 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kararın gerekçesinden

Kurul kararında, din ve vicdan özgürlüğünün demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları arasında yer alan, gerek uluslararası belgeler gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile koruma altına alınan temel bir hak olduğu hatırlatıldı.

Kararda, 6701 sayılı Kanun kapsamında din ve inanç temelinde ayrımcılığın yasaklandığı anımsatılarak, tarafsız olan uygulamaların belirli bir dini veya inancı benimseyen kişileri dezavantajlı konuma düşürmesinin dolaylı ayrımcılık oluşturabileceği belirtildi.

Kamu kurumlarının hizmetlerini düzenlerken "pozitif ayrımcılık" ilkesine göre hareket etmelerinin mümkün olduğuna işaret edilen kararda, "Ancak kadınlara sağlanan ayrıcalığın, erkeklerin hizmetten yararlanma hakkını ortadan kaldıracak veya makul olmayan bir seviyeye indirecek düzeyde olmaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Vakıfbank Spor Sarayı'nda fitness merkezinin daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı belirlenmiş olan haftalık kullanım günlerinde değişiklik yapılarak, erkeklere ayrılan tüm günlerin karma kullanıma dönüştürülmesinin, erkeklerin kullanım süresinin kadınların kullanım süresinin yarısına düşürülmesinin ve erkeklere özel hiçbir gün bırakılmamasının ölçülü ve orantılı olmadığı, erkeklerin karma kullanıma zorlanmasının tarafsız görünen bir kuralın belirli bir inanca sahip kişileri daha dezavantajlı konuma düşürdüğü değerlendirildiğinden cinsiyet ile din ve inanç temellerinde çoklu ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."