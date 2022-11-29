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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Wagner, Ukrayna'da ölen Zambiyalının kendisi için savaştığını açıkladı

Rusya merkezli bir özel askeri şirket Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'da cephede hayatını kaybeden Zambiyalı mahkumun Wagner savaşçılarından biri olduğunu söyledi.

Tufan Aktaş   | 29.11.2022
Wagner, Ukrayna'da ölen Zambiyalının kendisi için savaştığını açıkladı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

İstanbul

Prigojin, kendisine ait Konkord şirketinin basın servisinin Telegram hesabında yaptığı açıklamada, savaşta öldüğü sonradan ortaya çıkan Zambiyalı Lemekhani Nathan Nyirenda'yı tanıdığını, mahkum olduğunu ve gönüllü olarak Wagner'e katıldığını belirtti.

Rus iş adamı Prigojin, Nyirenda'nın Afrika'nın bağımsızlık mücadelesine destek olan Rusya'yla birlikte savaşmak için "istekli" olduğunu da aktardı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş adamı, eylül ayındaki bir videoda mahkumları savaşa gitmeye ikna etmeye çalışırken görülmüştü.

Hapiste olduğu bilinen Zambiya vatandaşının Ukrayna'da cephede hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Zambiyalı yetkililer, bu ay içinde Rusya'dan acil bilgi talep etmişti.

Rusya'da uyuşturucu bulundurma suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan Lemekhani Nathan Nyirenda, Zambiya hükümetinin bursuyla Rusya'ya nükleer mühendislik okumaya gitmişti.

Nyirenda, cezasını Moskova'nın dışındaki Tver Hapishanesi'nde çekiyordu.

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