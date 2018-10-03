Putin'den Skripal'e 'alçak ve hain' suçlaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere’de zehirlenen çifte ajan Skripal’ın "insan hakları savunucusu" olarak gösterildiğini savunarak, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak." dedi.

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’de zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal’ın "insan hakları savunucusu" olarak gösterilmeye çalışıldığını savunarak, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi." dedi.

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında katıldığı bir panelde küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Skripal olayının yapay bir şekilde abartıldığını öne süren Putin, "Haberlere baktığımda, sanki Skripal’in bir çeşit insan hakları savunucusu olarak gösterilmeye çalışıldığını görüyorum." diye konuştu.

Skripal etrafında gelişen olayların eninde sonunda sona ereceğini anlatan Putin, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Bazı insanların gelip Skripal gibi evsizleri zehirleyecekleri fikrini saçma bulduğunu belirten Putin, "Daha önce söylediğim gibi, kendisi bir haindi ve yakalandı. Burada 5 yıl hapiste kaldıktan sonra onu bıraktık. Bu kadar." dedi.

"Petrol fiyatları için Trump aynaya baksın"

Konuşmasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere de değinen Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor. Kendisi kısmen de haklı. Ancak petrol fiyatlarının neden yüksek olduğunu görmek istiyorsa aynaya bakmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle yükseldiğini savunan Putin, "Ayrıca Venezuela ve Libya’daki siyasi gelişmelerin de fiyatlarda önemli bir rolü var. Rusya için varil başına 65-65 dolarlık seviyeler tatmin edici düzeydedir." dedi.

Putin, ABD’nin dolar işlemlerine yönelik değerlendirdiği yaptırımları da eleştirerek, "ABD, doların güvenilirliğini zedeleyerek büyük bir hata yapıyor. Bu tüm imparatorlukların yaptığı bir hatadır. Her şey istikrarlı görünür ve olumsuz sonuçların yaşanmayacağı düşünülür. Fakat hayır, olumsuz sonuçlar mutlaka ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

