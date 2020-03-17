Euro
7.16
Dolar
6.43
BIST 100
87,230.92
Altın
1,487.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 17.03.2020
Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Ankara

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi. 

Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

Dünyadaki vaka sayısı Çin'i geçti

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi
Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası
Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'den İran'a sağlık malzemesi yardımı

Benzer haberler

Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Katar'da koronavirüs nedeniyle camiler kapatılıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle birçok eyalette bar ve restoranlar kapatılıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle birçok eyalette bar ve restoranlar kapatılıyor
Dünya liderleri koronavirüs nedeniyle alternatif selamlaşmaya yöneldi

Dünya liderleri koronavirüs nedeniyle alternatif selamlaşmaya yöneldi
Çin yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Çin yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti