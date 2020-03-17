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Dünya, Koronavirüs

Katar'da koronavirüs nedeniyle camiler kapatılıyor

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı alındı.

Serdar Bıtmez,Zeynep Hilal Karyağdı   | 17.03.2020
Katar'da koronavirüs nedeniyle camiler kapatılıyor

Doha

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bugünden itibaren camilerin ve mescitlerin kapatılmasına, cuma namazı dahil cemaatle namaza ara verilmesine karar verildiği belirtildi. 

Uygulamanın cemaatin ve vatandaşların sağlığının tehlikede olmadığından emin oluncaya dek süreceği ifade edilen açıklamada, bunun İslam dininin insan hayatını ve toplumu koruma yönündeki temel gayelerinden hareketle ve virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığına destek olma amacıyla alındığı kaydedildi.

Camilerde ezan okunmaya devam edileceği ve virüsün yayılma tehlikesi geçer geçmez ibadethanelerin yeniden açılacağı aktarıldı.

Katar'da koronavirüse yakalananların sayısı son olarak 439 olarak açıklanmıştı.

Katar yönetimi dün de koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla restoran ve kafelerde müşterilere hizmet sunulmasını durdurma, yalnızca paket servise izin verme kararı almıştı.

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