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Dünya

Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Nuri Aydın   | 17.03.2020
Tayland'da bir kamu binası bombalandı: En az 20 yaralı

Ankara

Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını bildirdi.

Pramote, yüzlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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