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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UNICEF: Ukrayna'yı terk eden mülteci çocuk sayısı 1 milyonu geçti

UNICEF, Ukrayna'da çoğunluğu Polonya, Macaristan, Slovakya, Moldova ve Romanya'ya olmak üzere 1 milyondan fazla mülteci çocuğun aileleriyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 10.03.2022
UNICEF: Ukrayna'yı terk eden mülteci çocuk sayısı 1 milyonu geçti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "savaşın kasıp kavurmaya devam ettiği" Ukrayna'da çoğunluğu Polonya, Macaristan, Slovakya, Moldova ve Romanya'ya olmak üzere 1 milyondan fazla mülteci çocuğun aileleriyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bugün yapılan açıklamada, savaş nedeniyle 24 Şubat-9 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 316 bin Ukraynalının komşu ülkelere geçtiği bildirilmişti.

UNICEF'ten yapılan açıklamada ise komşu ülkelere geçen Ukraynalıların 1 milyondan fazlasının çocuk olduğu belirtildi.

Açıklamada, savaşın "Ukrayna'yı kasıp kavurmaya devam ettiği" vurgulanarak, aileleriyle birlikte kaçan çocukların çoğunluğunun Polonya, Macaristan, Slovakya, Moldova ve Romanya gibi komşu ülkelere geçtiği kaydedildi.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 37 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 50 çocuğun ise yaralandığını bildirmişti.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan ise ülkeyi terk eden çocukların sayısının şaşırtıcı boyutlarda olduğunu, bunun da Ukrayna'daki çocukların ve ailelerin durumunun ne kadar umutsuz hale geldiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

"Çocuklar güvenli bir yere gitmek için bildikleri her şeyi geride bırakıyorlar. Bu yürek parçalayıcı." ifadesini kullanan Khan, şu ana kadar 70 tona yakın yardım malzemesi taşıyan 6 tırın Ukrayna'ya ulaştığını, bunların içinde kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra diğer tıbbi malzemelerin yer aldığını aktardı.

"Bu eşi görülmemiş bir şey"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BMMYK'nin Ukrayna ve komşu ülkelerdeki acil insani yardımlar için yaklaşık 500 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Grandi, şu ana kadar, yaklaşık 200 milyon doları bireylerden, şirketlerden ve vakıflardan olmak üzere 300 milyon dolardan fazla insani yardım aldıklarını paylaşarak, "Bu eşi görülmemiş bir şey. Ukrayna halkıyla olağanüstü bir dayanışmanın işareti." ifadesini kullandı.

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