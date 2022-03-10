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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan tahliye edilen Güney Afrikalı öğrenciler ülkelerine dönüyor

Murat Özgür Güvendik   | 10.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Güney Afrikalı öğrenciler ülkelerine dönüyor

Johannesburg

Ukrayna'da eğitim görüp, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası buradan tahliye edilen Güney Afrikalı öğrenciler, bu hafta itibarıyla ülkelerine dönüyor.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen öğrencilerin büyük kısmının bu hafta içinde düzenlenen uçuşlarla Güney Afrika'ya dönmesinin planlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, tahliye edilen öğrencilerden 10'unun bugün ülkeye varacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika hükümeti, Afrikalı öğrencilere yönelik ayrımcılıktan rahatsız

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Bakan Mondli Gungubele, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, hükümetin devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşından derin endişe duyduğunu ve taraflara müzakere edilmiş bir diplomatik çözüm çağrısında bulunduğunu belirtti.

Gungubele, Ukrayna'dan tahliye edilen Afrikalılara yönelik ayrımcılığın Güney Afrika için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetimde daha fazla söz ve etki payına sahip olması gerektiğine inandığını söyledi.


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