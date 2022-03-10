Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir günde Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerdeki 60 binden fazla vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.
Kiev
Zelenskiy, yayınladığı video mesajında "Dün, ülkenin özgür topraklarına götürülebilen kişiler hakkında saatlik güncel bilgiler alındı. Toplamda, dün ve gece boyunca 60 binden fazla vatandaşımız kurtarılmıştır." dedi.
Bugün de Mariupol, Volnovaha, İzyum, Sumi Kiev bölgesindeki siviller için insani koridorları oluşturulacağını belirten Zelenskiy, bunun için otobüsler ile yiyecek, su ve ilaç taşıyan kamyonların yola çıktığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.