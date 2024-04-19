UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.
Cenevre
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Gazze'de 14 binden fazla kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü yönündeki raporlara işaret eden Elder, "Belki de bir şeyler yapmalıyız. Elbette bu 'bir şey', Refah'a askeri bir saldırı değil. Derhal ateşkes." ifadelerini kullandı.