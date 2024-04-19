Dolar
32.60
Euro
34.87
Altın
2,382.57
ETH/USDT
3,112.30
BTC/USDT
65,134.00
BIST 100
9,582.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti

Cenevre

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de 14 binden fazla kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü yönündeki raporlara işaret eden Elder, "Belki de bir şeyler yapmalıyız. Elbette bu 'bir şey', Refah'a askeri bir saldırı değil. Derhal ateşkes." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da pazar günü koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hakkari'de dağcılar heyelan sonrası tehlike oluşturan kayaları düşürüyor
Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu
İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesi) ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz

Benzer haberler

UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti

UNICEF Sözcüsü Elder, Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti

Mısır'da 9. İyilik Gemisi'nden indirilecek yardımlar 24 saatte Gazze'ye ulaşacak

Milletvekili Canbey, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Gazze için çağrı yaptı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı
Eski BM Filistin Raportörü Falk'a göre Gazze'de soykırım, Batı'nın onay ve desteğiyle yapılıyor

Eski BM Filistin Raportörü Falk'a göre Gazze'de soykırım, Batı'nın onay ve desteğiyle yapılıyor
Cibaliya'da enkazdan çıkarılan Filistinli aile, Refah'ta yoklukla mücadele ediyor

Cibaliya'da enkazdan çıkarılan Filistinli aile, Refah'ta yoklukla mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet