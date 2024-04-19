Mısır'da 9. İyilik Gemisi'nden indirilecek yardımlar 24 saatte Gazze'ye ulaşacak
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Bizim yardımlarımızdan ilk parti mallar 24 saat içerisinde Gazze'ye girmiş, UNRWA, Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmış olacaktır." dedi.
Ariş
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemelerinden bir kısmının 24 saat içerisinde Gazze'ye gireceğini söyledi.
Mersin Limanı'nda yüklenen 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle 16 Nisan'da çıktığı deniz yolculuğunun ardından Gazze'ye yakın konumdaki Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan gemide tahliye hazırlıkları başladı.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemeleri limana indirecek vinç de gemiye yanaştı.
Vinç yardımıyla indirilecek yardım malzemeleri, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.
"Uluslararası baskı ve talep karşısında tır sayısı 500'e çıktı"
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, limanda AA muhabirine, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik çok büyük bir insani yardım operasyonu yürüttüğünü söyledi.
9. İyilik Gemisi'ndeki yardımların hızlı şekilde geldiğini belirten Şen, "Gazze'ye insani yardımları getirmek Mısır üzerinden yapılan bir operasyon ama asıl iş bunları Gazze'nin içerisine intikal ettirmek." dedi.
Şen, İsrail'in insani yardım sevkiyatını kolaylaştırma yükümlülüğü olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Türkiye'de, 'İnsani yardımları veriyoruz, bağışlıyoruz ama Gazze'ye giriyor mu?' şüpheleri var. Savaş halinde dahi İsrail'in o topraklara, insanlara insani yardım sağlama yükümlülüğü var. Çatışmanın başlangıcında bazen hiç tır girmezken bazen de günde 10-50 tır girebilirken şimdi uluslararası baskı ve talep karşısında İsrail sayıyı 500'e çıkardı. 500 ve üzerinde tır bizim için idealdi."
Araç ve giriş sıkıntısı olmadığını anlatan Şen, şunları kaydetti:
"Mallar El-Ariş Limanı'na intikal ettikten sonra süratle Gazze'nin içerisine giriyor. İsrail makamları güvenlik kontrollerini hızlandırdılar, mesailerini artırdılar. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki 500 tır Gazze'ye gidiyor. Bizim yardımlarımızdan ilk parti mallar 24 saat içerisinde Gazze'ye girmiş, UNRWA, Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmış olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.