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Dünya

UMH: Sirte'ye ilerleyen Hafter güçleri püskürtüldü

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, darbeci General Hafter milislerinin Sirte'ye yönelik saldırısının püskürtüldüğünü bildirdi.

Halime Afra Aksoy,Enes Canlı   | 06.01.2020
UMH: Sirte'ye ilerleyen Hafter güçleri püskürtüldü

Trablus

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter milislerinin Sirte'ye yönelik saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücünden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre doğusundaki Sirte'nin doğusunda yer alan 17. Kapı yakınlarında Hafter milislerine ait iki zırhlı aracın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

"Hafter milislerinin Sirte'ye yönelik saldırıları püskürtüldü." ifadelerine yer verilen açıklamada, kentte durumun tamamen kontrol altında olduğu, akşam saatlerindeki çatışmaların ise kentin dışında meydana geldiği aktarıldı.

Halife Hafter’in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı yapı, akşam saatlerinde Sirte kentini ele geçirdiklerini iddia etmişti.

UMH, Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 4 Ocak'ta Sirte kentindeki sivil alanları silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldığını açıklamıştı.

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