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Dünya

Uluslararası D-8 Üniversitesi İran'da faaliyete başladı

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) bünyesinde üye ülkelerden yüksek öğrenim alanındaki öğrencilere eğitim verecek uluslararası üniversite, İran'da faaliyete başladı.

Muhammet Kurşun   | 30.04.2019
Uluslararası D-8 Üniversitesi İran'da faaliyete başladı

Tahran

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) bünyesinde üye ülkelerden yüksek öğrenim alanındaki öğrencilere eğitim verecek uluslararası üniversite, İran'da faaliyete başladı.

Uluslararası D-8 Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı, İran'ın başkenti Tahran'da İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Bangladeş Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Dipu Moni ve Nijerya Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Adamu Adamu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İran'ın Hemedan eyaletindeki İbn-i Sina Üniversitesinin girişimleriyle sağlanan yer ile Uluslararası D-8 Üniversitesi’nin resmi olarak açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen üniversite, başlangıç aşamasında üye ülkelerden yüksek öğrenim alanındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kabul edecek ve D-8 ülkelerinin üniversiteleri arasında değişim programı uygulayacak.

Toplantıda konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Uluslararası D-8 Üniversitesinin kuruluş süreci ve gelecekte planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İran'da faaliyete başlayan uluslararası üniversitenin aynı şekilde diğer D-8 ülkelerinde de açılacağı belirtildi.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu D-8, Developing Eight (gelişmekte olan sekiz ülke), Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan liderliğinde, 22 Ekim 1996'daki "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997'de İstanbul’da yapılan devlet başkanları zirvesinde resmen kurulmuştu.

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