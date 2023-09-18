Dolar
27.02
Euro
28.87
Altın
1,927.41
ETH/USDT
1,657.40
BTC/USDT
27,283.00
BIST 100
7,702.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak

Tuğçenur Akgün  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak

New York
ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi

Benzer haberler

ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak

ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak

ABD: İran ile tutuklu takası anlaşması kapsamında 5 ABD'li serbest bırakıldı

İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 103 askeri hava aracı tespit edildi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 103 askeri hava aracı tespit edildi
Kripto paralara yönelik düzenleme hazırlıkları hız kazanıyor

Kripto paralara yönelik düzenleme hazırlıkları hız kazanıyor
ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Venkataraman: ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için fırsat görüyoruz

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Venkataraman: ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için fırsat görüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet