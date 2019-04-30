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Dünya

AB mahkemesinden Airbnb görüşü

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Airbnb'nin Fransa'da emlakçılara yönelik uygulanan katı kurallara tabi olmadığı yönünde görüş verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 30.04.2019
AB mahkemesinden Airbnb görüşü

Brüksel

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin Fransa'da emlakçılara yönelik uygulanan katı kurallara tabi olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı dava, Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Başsavcı Szpunar, davaya ilişkin açıkladığı görüşünde, Aribnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine dikkati çekti.

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Fransa'daki oteller, Airbnb platformunun sektörde haksız biçimde rekabet ettiğini iddia ediyor.

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