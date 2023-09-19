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Yaşam

Irak'ta demlenen çaylar İran'da içiliyor

Süleymaniye'nin Biyare ilçesinde Irak-İran sınırını ayıran su kanalının çevresinde kurulan kafelere gelen müşteriler çaylarını sınırı geçip komşu ülke topraklarında içebiliyor.

Bekir Aydoğan, Hemin Othman Mohammed, Emrah Akbulak  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Irak'ta demlenen çaylar İran'da içiliyor Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Süleymaniye

Irak’ın kuzeydoğusundaki Süleymaniye kentinin İran ile sınır bölgesinde yer alan kafelerde demlenen çaylar sınırın iki tarafında müşterilere sunuluyor.

Süleymaniye’ye bağlı Biyare ilçesindeki yarım metrelik su kanalı İran-Irak sınırını belirliyor.

İki ülkeden akraba aileler buradaki kafelerde buluşuyor. Arada bir sınır kapısı ya da kontrol noktası yok.

Buraya gelenler istisnai bir uygulamayla pasaporta gerek kalmadan karşı tarafa geçerek çaylarını akrabalarıyla içebiliyor.

Turistler hayrete düşüyor

Biyare ilçesinde sınırı belirleyen su kanalının çevresinde kurulan kafeler bölge esnafı için de bir geçim kapısı.

Burada “Irak ve İran” isimli bir kafe işleten Rebvar Salih Heme Hüseyin, Irak ve İran'dan ziyaretçilerin yanı sıra diğer ülkelerden de çok sayıda turist ağırladıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Hüseyin, "Her iki taraftan da müşterilerim geliyor. Iraklı vatandaş, İran topraklarında çay içmek istediğini söylüyor. Bir su kanalı dışında sınırı belirleyen herhangi bir kontrol noktası, sınır kapısı veya bir işaretin bulunmadığı bu yer, gelen turistleri hayrete düşürüyor." dedi.

Iraklı turist Vidad Rezvan da sosyal medyadan haberdar olduğu bu mekanı bizzat görmeye geldiğini belirtti. Rezvan, "Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

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