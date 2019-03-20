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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'nin Somali'deki hava saldırısına soruşturma isteği

Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırılarındaki sivil ölümlerin soruşturmasını istedi.

Tufan Aktaş   | 20.03.2019
Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'nin Somali'deki hava saldırısına soruşturma isteği

Addis Abeba

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ABD’nin Ekim 2017-Aralık 2018 döneminde Somali'de düzenlediği 5 hava saldırısında 14 sivilin öldüğünü ileri sürdü.

Örgütün yayımladığı “Somali’de Gizli ABD Savaşı” başlıklı raporda, büyük kısmı terör örgütü Eş-Şebab’ın kontrol altında tuttuğu Aşağı Şabel bölgesinde yapılan hava saldırılarında sivillerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Raporda, ABD hava saldırılarında toplamda 14 sivilin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı 5 farklı hadisenin "ikna edici delillerle ortaya konulduğu" kaydedilerek, “Bu saldırılar uluslararası insan hakları hukukunu çiğnemiş olabilir ve bazıları savaş suçu dahi teşkil edebilir.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca raporda, ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) defalarca bu delillerin sunulduğu ancak komutanlığın sivil ölümleri reddettiği aktarılarak, ABD hükümetinden sunulan deliller ışığında tarafsız soruşturma yürütmesi istendi.

Amnesty’nin raporunun hemen ardından AFRICOM'dan yapılan açıklamada, “Değerlendirmelerimiz sonucunda hiçbir AFRICOM hava saldırısında herhangi bir sivil kayıp ya da yaralanma vakası yaşanmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Komutanlığın, Haziran 2017’den bu yana Somali’de 110 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve 800 terörist unsuru etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, "Eş-Şebab militanlarının sivil ölümlerin yaşandığına ilişkin yalan haberleri sıklıkla kullandığı" bildirildi.

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