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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehri görüntülendi

Ukrayna'da, Rusya savaşı nedeniyle yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde yer alan ve savaşın yaralarını taşıyan Toretsk şehri Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Davit Kachkachishvili  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus saldırıları altındaki Toretsk şehri görüntülendi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Donetsk

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Bahmut'un 35 kilometre yakınında yer alan Toretsk şehrinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Savaşta altyapısı hasar aldığı için aylardır içme suyu verilemeyen şehrin neredeyse her sokağında su bidonu ve damacanaları taşıyan insanlar görülüyor.

Şehrin bazı noktalarında gönüllüler tarafından getirilen su tankerleri kentte susuz kalan insanların imdadına yetişiyor.

Çatışmaların sürdüğü ön cephe hattına sadece 6 kilometre uzaklıkta yer aldığı için şehirde yoğun şekilde patlama sesleri duyuluyor .

Savaş başlamadan önce yaklaşık 30 bin sivilin yaşadığı Toretsk'in bazı noktalarında, Rus saldırıları sonucu yıkılan veya hasar alan konut, okul binası ve diğer binalar dikkati çekiyor.

Toretsk sakinleri yapılan yardımlarla hayatını sürdürüyor

Füze ve top mermilerinin isabet ettiği şehirde güvenlik nedeniyle mümkün oldukça dışarıya çıkmamaya çalışan halk, içme suyu ve insani yardımları almak için sokaktaki kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Savaş başladıktan sonra bugüne kadar saldırı tehdidi altında bulunan şehirde birçok insan kendilerine dağıtılan insani yardımlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Toretsk'te bir sokakta birçok insanın kuyrukta beklediği yardım merkezinin önünde yardım kolisi bekleyen 56 yaşındaki İrina Olenina, AA muhabirine şehirdeki son durumu anlattı.

İhtiyaç sahibi insanlar için şehirde yardımların dağıtıldığını dile getiren Olenina, "İnsani yardım bizim için çok önemli. Bu tür yardımlar buradaki herkesin olmazsa olmazı." şeklinde konuştu.

Şehirde yaşamanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken Olenina, "Burada yaşamak çok tehlikeli. Dün saldırı oldu, bu korkutucuydu. Saldırı bize çok yakın oldu, durum ağır." ifadelerini kullandı.

Şehirde sivillerin tahliyesi sürüyor

Ön cepheye yakın ve Rus saldırılarının hedefinde olması dolayısıyla şehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sivil tahliyeleri sürüyor.

Bölgedeki tahliye operasyonundan sorumlu emniyet yetkilisi Yüzbaşı İvan Kolmykov (34), güvenlik nedeniyle sivillerin tahliye sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Saldırılarda sivil altyapılarının hedef alındığını söyleyen Kolmykov, "Düşman neredeyse her gün şehre yönelik saldırı düzenliyor. Maalesef sivil ve kritik altyapıları hedef alıyorlar." dedi.

Devam eden saldırılar nedeniyle birçok insanın bölgeden daha güvenli yerlere gitmeye karar verdiğini aktaran Kolmykov, bu konuda yardım talep eden herkese polis ekiplerince her gün destek verdiklerini belirtti.

Şehirden düşmanın mevzilerine kadar yaklaşık 5 ila 6 kilometre mesafenin olduğunu dile getiren Kolmykov, topçu ve havan topu sistemleriyle Toretsk'e yönelik saldırılar yapıldığını söyledi.

Tahliye edilen siviller, Pokrovsk'taki tren istasyonuna götürülüyor

Toretsk ve bu şehre bağlı köylerden tahliye edilenler, önce şehirde bir noktada bir araya getiriliyor ve ardından otobüslerle Donetsk bölgesinin Pokrovsk şehrine götürülüyor.

Pokrovsk'taki tren istasyonuna getirilen halk, tahliye treniyle ülkenin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Donbas bölgesi genelinde sivillerin tahliye noktası olarak bilinen Pokrovsk tren istasyonunda çeşitli şehir ve köylerden gelen insanları görmek mümkün.

Aralarında çocukların, yaşlıların, hastaların da olduğu birçok kişi buradaki tahliye treniyle ülkenin daha güvenli bölgelerine ulaşmak için vagonlara biniyor.

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