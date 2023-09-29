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Dünya

Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya için Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesine ilişkin planların olduğunu belirterek, “Bu çalışmaların devam edeceğini umuyoruz.” dedi.

Ali Cura  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor

Moskova

Peskov, gazetecilerin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

Karabağ’daki sözde Ermeni yönetiminin varlığının sona ermesinin ardından bölgedeki Rus Barış Gücü’nün misyonunun kaderinin ne olacağı yönündeki soruya Peskov, “Şu anda Azerbaycan topraklarında bulunan misyondan bahsettiğimiz için bu soruya kimsenin cevap vermesi pek mümkün değil. Azerbaycan tarafıyla da görüşmemizin konusu bu olacak.” yanıtını verdi.

Sözde yönetimin varlığını sona erdirmesiyle bağlantılı olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının güncelliği konusundaki soruya da cevap veren Peskov, "Bölgede (Güney Kafkasya) ulaşım bağlantıları ve lojistiğin geliştirilmesine yönelik planlar var. Bu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya için son derece önemli. Bu çalışmaların devam edeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

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