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Ekonomi

Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 25 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azalarak 179,5 milyar metreküpe geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 25 azaldı

Moskova

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yıl iç ve dış pazarlara doğal gaz sevkiyatı yılın ilk yarısında 166 milyar metreküple geçen yıla göre yüzde 26,5 azaldı.

Söz konusu dönemde, şirketin doğal gaz üretimi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 azalarak 179,5 milyar metreküpe geriledi.

Açıklamada, doğal gaz üretimindeki düşüşün ana nedenleri olarak havaların sıcak geçmesi, ekonomik ve jeopolitik etkenler gösterildi.

Gazprom’un net karı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) gerilemişti.

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