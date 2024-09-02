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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Kursk'taki operasyonunun planlanan şekilde sürdüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı operasyonun planlanan şekilde sürdüğünü belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Kursk'taki operasyonunun planlanan şekilde sürdüğünü söyledi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı operasyonun planlanan şekilde sürdüğünü, bunun Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki ilerleyişini engellemek açısından önemli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'da temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile Zaporijya kentini ziyaret etti. Ukrayna'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerle bir araya gelen Zelenskiy ile Schoof, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Sumi, Harkiv ve Kiev bölgelerine bu gece ve sabaha karşı hava saldırıları düzenlediğini, milyonlarca öğrencinin saldırılar altında eğitime başladığını söyledi.

Rus saldırılarının önlemesi için hava savunma sistemlerinin güçlendirmesi ile F-16 savaş uçakları ile çeşitli silahların sağlanması konusunda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, konuyla ilgili Schoof'a da gereken bilgileri verdiklerini kaydetti.

Zelenskiy, Batılı ülkelerin ürettiği uzun menzilli silahların Rusya'daki askeri hedeflere yönelik kullanılmasına ilişkin yasakların kaldırılması ve bu tür silahların alınması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"Kursk operasyonu görevlerini yerine getiriyor"

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik ağustosta başlattığı saldırılar hakkında konuşan Zelenskiy, "Kursk operasyonu görevlerini yerine getiriyor ve planlanan şekilde devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, Kursk'taki operasyonun, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki saldırılarının azaltılması açısından da büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Pokrovsky ve Toretsk istikametindeki zorluklara gelince, Kursk operasyonunun da bunu etkileyebileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın amacının Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen işgal etmek olduğunu, bu nedenle en hazırlıklı askeri birliklerini burada konuşlandırdığını aktaran Zelenskiy, son iki günde Rus ordusunun Pokrovsk şehri yönünde bir ilerleme kaydetmediğini belirtti.

Zelenskiy, Kursk bölgesinde 600'den fazla Rus askeri esir aldıklarını, bunun Rusya-Ukrayna arasında devam eden esir takası süreci için önemli olduğunu vurguladı.

"Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol etmek için çalışıyoruz"

"Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi için mevcut yöntemler" konusundaki soruyu yanıtlayan Zelenskiy, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Güvenlik açısından santralin şimdilik savaş yoluyla geri alınmasının imkansız olduğunu kaydeden Zelenskiy, siyasi yöntemlerle bunu yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, santralin tekrar Ukrayna tarafından kontrol edilebilmesi için yürütülen siyasi görüşmelerin bugüne kadar çok etkili olmadığını, bu sürece Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin de katıldığını bildirdi.


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