Euro
6.59
Dolar
6.11
BIST 100
114,756.70
Altın
1,633.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna'da, Vuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi.

Dmitri Chirciu   | 21.02.2020
Ukrayna'da, Vuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi

Poltava

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya

Benzer haberler

Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Ukrayna'da, Vuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

Kovid-19'un insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Kovid-19'un insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı

Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı
Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi

Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 tespit edildi