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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'a saldırıları bugün de devam etti

Rus ordusunun, Maiupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü, birçok Ukrayna şehrinin ise bombalandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 12.05.2022
Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'a saldırıları bugün de devam etti

Kiev

Ukraynalı yetkililer ve resmi kuruluşlar, Rus ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus güçlerin Çernigiv'e bağlı Novgorod-Siverskiy şehrindeki kritik altyapılara hava saldırıları düzenlediğini, okul, idari bina ve konutların hasar gördüğünü belirtti.

Novgorod-Siverskiy kent yönetiminden yapılan açıklamada, kentteki bir yatılı okula yönelik Rus güçlerince düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dnipropetrovsk Valisi Valentin Rezniçenko, eyalete bağlı iki köye Rus güçlerce Uragan füzesi atıldığını, bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını, enerji altyapısı tesisinin tahrip edildiğini bildirdi.

Zaporijya Valiliğinden yapılan açıklamada ise kente Rus güçlerce güdümlü füze fırlatıldığı, isabet alan bir binanın yandığı belirtildi.

Sumi Valiliği de eyaletin farklı bölgelerine Rus güçlerce yapılan topçu saldırılarında 1 sivilin öldüğüni, çok sayıda konutun hasar gördüğüni aktardı.

Ukrayna Ulusal Polisi ise Donetsk bölgesinde 10 yerleşim birimine Rus güçlerce saldırı düzenlendiğini, 22 sivil yapının hasar gördüğüni, ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus güçlerin Mariupol kentindeki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Rus ordusu Mariupol kentinde kontrolü sağlasa da haftalar süren çatışmalara rağmen Azovstal'a girememişti. Buradaki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar BM'nin girişimleriyle tahliye edilmişti. Fabrikadaki Ukrayna askerleri ise gıda, su ve ilaç sıkıntısına rağmen direnişi sürdürüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Azovstal fabrikasında 1000 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve bunlardan yarısının acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan yaralılar olduğunu bildirmiş, yaralı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtmişti.



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