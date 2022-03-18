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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'nun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 18.03.2022
Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı

Kiev

Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamasında, Rusya'nın, 1989 yılda G-7 ülkeleri tarafından kurulan, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubunun kara listesine alınması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz."

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