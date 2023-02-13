AA ekibi, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki tanksavar atışlarını görüntüledi
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaklaşık bir yıldır sürdüğü Ukrayna'daki cephe hatlarında konuşlanan tanksavar silah sistemlerinin atışları Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
Kiev
AA ekibi, Ukrayna'da en ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde, Rus birliklerine 1,5 ila 2 kilometre uzaklıkta konuşlandırılan tanksavar silah sistemlerini kullanan Ukrayna askerlerinin çalışmalarını takip etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı 11 ayı aşkın süredir devam ederken Rus ordusunun saldırılarının da gittikçe artmaya başladığı Donetsk cephesinde çok sayıda Ukrayna askeri bulunuyor.
Ukrayna birlikleri, bölgedeki Rus kuvvetlerini geri püskürtmek için mücadele ederken özelikle Rus tankları ve diğer zırhlı araçların ilerleyişini engellemeye çalışıyor.
Donetsk cephesinin çeşitli yerlerinde konuşlanan Ukrayna ordusunun tugayları, çatışmalar esnasında Rus kuvvetlerine ait tank birliklerine saldırı düzenlemek için tanksavar silah sistemlerini yoğun şekilde kullanıyor.
Özel izin alan AA ekibi, sıcak çatışmaların yoğunlaştığı cephenin ön hattına ulaşarak Ukrayna ordusunun 35. Ayrı Deniz Tugayı'na bağlı tanksavar silah sistemlerinin atışlarını görüntüledi.
Tugaya bağlı tanksavar birliğini yöneten, kod adı "Şakhmatist" olan komutan, AA muhabirine, cephedeki son gelişmeleri anlattı.
Ordudaki rütbesi teğmen olan 31 yaşındaki Şakhmatist, cephede uzun süredir görevde olduklarını dile getirerek tanksavar birliğinin çok yakın mesafeden düşmanın tanklarına ateş açtığını söyledi.
Hedeflerine gizli şekilde yaklaştıklarını belirten Şakhmatist, "Görevimiz, düşmanın tanklarına mümkün olabilecek yakın bir noktada toplarımızı konuşlandırmak ve gizlemektir. Sonra da düşmanın tank ve diğer zırhlı araçlarına ateş açıyoruz." dedi.
Kullandıkları silah türünün diğer topçu sistemlerinden farklı olduğunu, yakından ateş açtıkları için hedeflere daha etkili şekilde zarar verdiklerini söyleyen Şakhmatist, insansız hava araçlarının da tanksavar topu bataryasının çalışması için büyük önem taşıdığını belirtti.
Rus ordusunun bölgedeki saldırıları arttı
Şakhmatist, "Düşman, kış mevsiminde saldırılarını artırdı. (Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümü) 24 Şubat'a kadar cephede belli başarıları elde etmek istiyorlar ama biz buna izin vermeyiz. Savunma hatlarımız ve topçu sistemlerimiz sayesinde onlar bunu başaramaz." diye konuştu.
Cephenin oldukça hareketli olduğuna dikkati çeken Şakhmatist, "Donetsk cephesinde aktif çatışmalar sürüyor. Sabahtan akşama kadar, hatta 24 saat boyunca çatışmalar yaşanıyor. Tank, topçu sistemleri sürekli atış yapıyor. Atışlar hiç kesilmiyor." ifadesini kullandı.
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