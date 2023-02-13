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Dünya, Asrın felaketi

Senegal, Türkiye'ye 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Senegal, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 30 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Fatma Esma Arslan   | 13.02.2023
Senegal, Türkiye'ye 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi Fotoğraf: Fatma Esma Arslan/AA

Dakar

Senegal İtfaiyesine bağlı 30 kişilik arama kurtarma ekibi, Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 10.50'de Adana Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Ekip, Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ve oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Ekip sorumlusu Djibril Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinin 2012'den bu yana Senegal İtfaiyesi bünyesinde çalıştığını söyledi.

Sahra Altı Afrika'da bu alandaki en donanımlı ekip olduklarını söyleyen Sall, Senegal'de çökmeye bağlı tüm arama kurtarma çalışmalarının kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Sall, sahadaki zor şartların kendilerini korkutmadığının altını çizerek, "Tek dileğimiz hala enkaz altındaki canlara ulaşmak. Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız." dedi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'e Türk bayrağı vererek "Gerçekten sizleri karşımda görünce çok duygulandım. Sizler Türkiye-Senegal dostluğunun simgesisiniz. İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Sağman, ekibi uçağa kadar uğurladı.

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