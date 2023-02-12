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Başkurdistan Cumhuriyeti kurtarma ekibi, enkazdan 2 kişiyi daha kurtardı

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nden 25 kişilik gönüllü ekibin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 2 kişiyi daha kurtardığı bildirildi.

Ali Cura   | 12.02.2023
Başkurdistan Cumhuriyeti kurtarma ekibi, enkazdan 2 kişiyi daha kurtardı

Moskova

Ekipten yapılan videolu açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Torin isimli özel eğitimli köpek sayesinde Kahramanmaraş’taki bir enkazda iki kişinin sağ olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Depremin 6. gününde yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde bu kişilerin enkazdan kurtarıldığı belirtildi. Bununla birlikte ekibin kurtardığı kişi sayısının 5’e çıktığı kaydedildi.

Gönüllü ekip, gece yarısı 3 kişilik bir aileyi enkazdan çıkarmayı başarmıştı.

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