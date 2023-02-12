Başkurdistan Cumhuriyeti kurtarma ekibi, enkazdan 2 kişiyi daha kurtardı
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nden 25 kişilik gönüllü ekibin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 2 kişiyi daha kurtardığı bildirildi.
Moskova
Ekipten yapılan videolu açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Torin isimli özel eğitimli köpek sayesinde Kahramanmaraş’taki bir enkazda iki kişinin sağ olduğunu tespit ettiği aktarıldı.
Depremin 6. gününde yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde bu kişilerin enkazdan kurtarıldığı belirtildi. Bununla birlikte ekibin kurtardığı kişi sayısının 5’e çıktığı kaydedildi.
Gönüllü ekip, gece yarısı 3 kişilik bir aileyi enkazdan çıkarmayı başarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.