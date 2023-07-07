Ukrayna ordusunda 5 bin kadın asker cephede görev yapıyor
Ukrayna silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 5 bin kadın askerin cephede görev yaptığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık binasında kadın yazlık saha üniformasının tanıtım toplantısı yapıldı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Denis Şarapov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 42 bine yakın kadın askerin bulunduğunu belirterek, “Bunların yaklaşık 5 bini cephede yer alıyor ve erkeklerle eşit şartlarda savaşta görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla görevimiz onlara askerlik hizmeti yapmaları için uygun koşullar yaratmak.” dedi.
Şarapov, kadın askerler için üniformaların önemli bileşenlerden biri olduğunu söyledi.
Tanıtım toplantısına kadın ve erkek askeri görevliler de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.