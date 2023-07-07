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Dünya

Bulgaristan Parlamentosu, avroya geçişi erteleyebilecek referandum teklifine “hayır” dedi

Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin parasal sisteminin avroya geçişini en az 2043 yılına dek ertelenmesini öngören referandum teklifini reddetti.

Ihvan Radoykov  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Bulgaristan Parlamentosu, avroya geçişi erteleyebilecek referandum teklifine “hayır” dedi

Sofya

Rusya güdümlü Vızrajdane Partisi'nin ülkenin avroya geçişinin ertelemesini öngören referandum teklifi parlamentoda görüşüldü.

212 milletvekilinin katıldığı oylamada, 68 milletvekili "evet", 98 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

46 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, teklif reddedildi.

Vızrajdane Partisi, parlamentonun ret kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu.

Parlamentoda 37 kişilik grubu olan Vızrajdane Partisi, ülkenin avroya geçişi için referanduma gidilmesi amacıyla imza kampanyası başlatmıştı.

Parti, kampanya kapsamında "Bulgar levasının 2043 yılına kadar ülkenin tek resmi dövizi olmasına onay veriyor musunuz?" sorusu yöneltmiş ve yaklaşık 470 bin imza toplamıştı.

Ülkede parlamentonun bir referandum talebini gündeme alabilmesi için en az 400 bin vatandaşın imzası gerekiyor.

AB üyesi Bulgaristan’ın 2024'de avro para birimine geçmesi bekleniyor.

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