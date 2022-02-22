Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı

Kiev
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın yasa dışı kararı nedeniyle Pokotilo'nun Ukrayna'ya istişareye çağrıldığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.