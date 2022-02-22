Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısında konuştu.
- Putin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnamesini imzaladı
- Zelenskiy: Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir
- AB: Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanıması uluslararası hukukun ihlalidir
- NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı
- ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor
Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisine talepte bulunduğunu belirten Zelenskiy, toplantıdan sonra bu konuya ele alacağını ifade etti.
Dünyanın ve Avrupa'nın, Gürcistan'da 2008'de yapılan hataların tekrarlanmasına izin veremeyeceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın "saldırganlığı" akabinde acil yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştıklarını aktardı.
Zelenskiy, yaptırımların Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin tamamen durdurulmasını kapsaması gerektiğine işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.