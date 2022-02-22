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Dünya

Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Talha Yavuz   | 22.02.2022
Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisine talepte bulunduğunu belirten Zelenskiy, toplantıdan sonra bu konuya ele alacağını ifade etti.

Dünyanın ve Avrupa'nın, Gürcistan'da 2008'de yapılan hataların tekrarlanmasına izin veremeyeceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın "saldırganlığı" akabinde acil yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Zelenskiy, yaptırımların Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin tamamen durdurulmasını kapsaması gerektiğine işaret etti.

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