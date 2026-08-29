Türkiye'nin teknopark sayısı 115'e yükseldi

Mert Davut
29 Ağustos 2026•Güncelleme: 29 Ağustos 2026
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin teknoloji geliştirme üsleri olan teknoparkları büyütmeye devam ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 115'e ulaştı. Teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."