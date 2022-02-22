Dolar
13.78
Euro
15.65
Altın
1,895.01
ETH/USDT
2,601.20
BTC/USDT
37,723.00
BIST 100
2,025.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyaya, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Talha Yavuz   | 22.02.2022
Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısı Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadığı bildirildi.

Rusya'nın bu hareketiyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri olan Birleşmiş Milletler anlaşmalarına açıkça karşı çıktığı aktarılan açıklamada, bu ülkenin, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekildi.


Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının hiçbir hukuki sonucu olmayacağı belirtilerek, Ukrayna'nın şu anda silahlı çatışmanın yayılmasını önlemek için tüm diplomasi araçlarını kullandığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu'nun bundan sonraki kararları ve hamlelerinin büyük ölçüde gelişmelere verilen küresel tepkilere bağlı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda, daha fazla gerilimin tırmanmasının kabul edilemez olduğuna dair açık sinyal göndermek için Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanmasında ısrar ediyoruz." ifadesine yer verildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Benzer haberler

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

BM: Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'
İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak
Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı

Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı