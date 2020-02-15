Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da AK Parti İl Danışma Meclisine hitap ediyor
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki çatışmaların durması için ateşkes kararı alınmasına rağmen ayrılıkçıların saldırıları yüzünden sivillerin öldüğünü söyledi.

Ali Cura   | 15.02.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor

Münih

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Ukrayna oturumunda konuştu.

Ukrayna’da 6 yıldır yaşanan krize dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşın “Avrupa’daki savaş” olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, son dönemlerde uluslararası uzmanların Ukrayna’da barışa yaklaşılması konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğuna işaret ederek, “Yeni Ukrayna yönetimi barışa ulaşmak için gereken her şeyi yapıyor. Bu savaşı biz başlatmadık fakat onu biz bitireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

"Ukrayna tarafına son iki ayda 400’den fazla saldırı yapıldı"

Ukrayna’nın uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak diplomatik çözüm yollarına bağlı kaldığını vurgulayan Zelenskiy, geçen yılın sonunda Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya’nın içinde bulunduğu Normandiya Formatı'ndaki liderler zirvesinde, Donbas’ta ateşkes için anlaştıklarını anımsattı.

Zelenskiy, bu anlaşmaya rağmen bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarını sürdürdüğünü anlatarak, “Ateşkes tam olarak sağlanamadı. Ukrayna tarafına son iki ayda 400’den fazla saldırı yapıldı. Saldırılar nedeniyle Ukraynalı siviller ve askerler ölmeye devam ediyor. Ateşkesin sözde kalmasını değil gerçek hayatta uygulanmasını sağlayacak mekanizmaya ihtiyaç var.” diye konuştu.

Donbas’ta ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede yaşayan halkla diyaloğa hazır olduklarını belirten Zelenskiy, ekimde Donetsk ve Lugansk’ta yerel seçimlerin yapılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor

Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte

Zelenskiy: Rusya’da hapisteki Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler altından kalkılamaz bir duruma geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler altından kalkılamaz bir duruma geldi