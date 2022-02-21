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Dünya

BM'den, Ukrayna'nın doğusunda gerginliğin azaltılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın doğu hattında artan ateşkes ihlallerine ilişkin son raporlardan derin endişe duyduğu ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırdığı bildirildi.

İslam Doğru   | 21.02.2022
BM'den, Ukrayna'nın doğusunda gerginliğin azaltılması çağrısı Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "Genel Sekreter, Ukrayna'nın doğusunda sivil kayıplar, sivil altyapının hedef alınması ve tahliyelere ilişkin raporlardan derin endişe duymaktadır." ifadesini paylaştı.

Dujarric, "Çatışmaların derhal durdurulması ve azami derecede kısıtlamaya bağlı kalınması gerektiği yönündeki çağrımızı teyit ediyor ve ilgili tüm tarafları, gerilimi daha da alevlendirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Tüm sorunların diplomasi ile çözülmesi gerektiğini yineleyen sözcü, bölgedeki sivillere yönelik saldırıların ardında kimin olduğu sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı.

Dujarric, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin Rusya'ya olası ilhakı tartışmaları üzerine de BM'nin, uluslararası alanda tanınan sınırlarına uygun olarak Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

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