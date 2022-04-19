Dolar
14.65
Euro
15.81
Altın
1,978.23
ETH/USDT
3,041.80
BTC/USDT
40,832.00
BIST 100
2,510.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 19.04.2022
Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.

Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları stratejik saçmalık"

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

"Savaş sonrası ekonominin kalkındırılmasına yönelik kapsamlı bir plan geliştiriyoruz"

Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması” gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, “Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı
İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir

Benzer haberler

ABD: Rus ordusunun Ukrayna'da ikmal, komuta ve entegrasyon sorunları devam ediyor

ABD: Rus ordusunun Ukrayna'da ikmal, komuta ve entegrasyon sorunları devam ediyor

Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz

Emine Erdoğan, savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftarda bir araya geldi

Ukrayna: Rusya ile müzakere süreci karmaşık hale geldi

Ukrayna: Rusya ile müzakere süreci karmaşık hale geldi
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths Türkiye'yi ziyaret edecek

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths Türkiye'yi ziyaret edecek

AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz

AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz