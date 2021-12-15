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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı, AB liderlerinin Rusya'ya 'net sinyaller' göndermesini bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel'le yaptığı görüşmede, AB liderlerinin, yarınki Avrupa Konseyi toplantısını takiben Rusya'ya "net sinyaller" göndermesini beklediğini belirtti.

Talha Yavuz   | 15.12.2021
Ukrayna Devlet Başkanı, AB liderlerinin Rusya'ya 'net sinyaller' göndermesini bekliyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi öncesi pozisyonlarını koordine etti.

Görüşmede Zelenskiy, AB tam üyeliğinin ülkesinin stratejik hedefi olduğunu vurguladı.

Ukrayna sınırlarındaki güvenlik durumuna ilişkin Michel'e bilgi veren Zelenskiy, AB liderlerinin, yarınki Avrupa Konseyi toplantısını takiben Rusya'ya "net sinyaller" göndermesini beklediğini ifade etti.

Taraflar, krizin büyümesini engellemek için beraber çalışmaya devam etmek konusunda anlaştı.

Zelenskiy, tutuklu Kırım Tatarları için Aliyev'den destek talep etti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan diğer açıklamaya göre, Zelenskiy ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Brüksel'de görüştü.

Azerbaycan'a, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten ötürü minnettar olduklarını belirten Zelenskiy, "Rusya'da yasa dışı tutuklu olan başta Kırım Tatarları olmak üzere Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusu en öncelikli konularımdan birisi. Konuya ilişkin olası yardımınıza minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Şubat 2022'de Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna'nın diplomatik ilişkilerinin tesisisin 30. yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, bunun şerefine üç liderin katılımıyla şubatta Kiev'de bir zirve düzenleme önerisinde bulundu.

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