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Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın terör devleti ilan edilmesini istedi

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'na video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesini" istedi.

Şenhan Bolelli   | 21.11.2022
Zelenskiy, Rusya'nın terör devleti ilan edilmesini istedi

Madrid

Zelenskiy, NATO-PA üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Milyonlarca insanımızın hayatını direkt tehlikeye atan Rusya, kışın ısınma, elektrik ve su ihtiyaçlarımızı kesmeye yönelik, enerji altyapılarımıza saldırılar düzenliyor. Sizler için doğru olan parlamentolarınızda Rusya'yı terör devleti olarak tanımanız olacaktır." dedi.

Ukrayna'daki nükleer tesislerde tehlikeli olabilecek herhangi bir saldırının tüm ulusları etkileyeceğini, bunun önlenmesinin herkesin çıkarına olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Tüm ulusların, herhangi bir Rus füzesine veya sabotajına karşı altyapı tesislerinde garantili korumaya ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın AB ve NATO ile olan ilişkilerine de değinen Zelenskiy, "Ukrayna henüz AB ve NATO'nun tam bir parçası olmasa da hepinizin ait olduğu değerler topluluğunun her zaman bir parçası olmuş ve olacak olan insanlar adına size sesleniyorum. Vatandaşlarınızın çoğunluğu Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üye olarak katılımını destekliyor. Ben de Ukrayna Devlet Başkanı olarak Ukrayna'nın Avrupa'dan ayrılmasının haksız ve doğal olmadığını düşünüyorum. Bu ayrılığın devam etmesine izin vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Ülkesine yeterli miktarda uçaksavar ve füze savunma sistemi yardımının yapılmasını talep eden Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesini ve Rusya'nın terör tohumları ekmek için yeni yollarını aramasına izin verilmemesini" istedi.


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