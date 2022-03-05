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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller kaçmaya çalışıyor

Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller, güvenli bölgelere kaçmak için daha önce Rus askerlerinin Kiev’e girmesini önlemek amacıyla havaya uçurulan köprüyü geçmeye çalışıyor.

Meiramgul Kussainova   | 05.03.2022
Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller kaçmaya çalışıyor Fotoğraf: Wolfgang Schwan - Anadolu Ajansı

Kiev

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınında yer alan ve ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiği İrpin kentinde son günlerde Rus hava saldırısının yoğunlaşmasıyla siviller kendi imkanlarıyla kentten ayrılıyor.

AA’nın çektiği görüntülerde, binlerce kent sakininin, kucaklarında çocuklarıyla daha önce Rus ordusunun Kiev’e girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından havaya uçurulan köprüyü geçerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Kedi ve köpeklerini yalnız bırakmayan kent sakinleri, askerlerin yardımıyla köprüyü geçmeye çalıştı.

Saldırı sonucu kara ve demiryollarının yanı sıra çok sayıda ev ve binaların tahrip olduğu görüldü.

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