Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller kaçmaya çalışıyor
Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller, güvenli bölgelere kaçmak için daha önce Rus askerlerinin Kiev’e girmesini önlemek amacıyla havaya uçurulan köprüyü geçmeye çalışıyor.
Kiev
Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınında yer alan ve ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiği İrpin kentinde son günlerde Rus hava saldırısının yoğunlaşmasıyla siviller kendi imkanlarıyla kentten ayrılıyor.
- Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde
- BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti
- BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
AA’nın çektiği görüntülerde, binlerce kent sakininin, kucaklarında çocuklarıyla daha önce Rus ordusunun Kiev’e girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından havaya uçurulan köprüyü geçerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.
Kedi ve köpeklerini yalnız bırakmayan kent sakinleri, askerlerin yardımıyla köprüyü geçmeye çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.